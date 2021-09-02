Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı

Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da zirai ilaçlama yapan tek motorlu uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Konya'da zirai ilaçlama yapan tek motorlu uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, pilot Ahmet A. yönetimindeki tek motorlu uçağın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde zirai ilaçlama yaparken yakıtı azaldı.

Uçak, Büyükzengi mevkisindeki tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Uçağın, herhangi bir kaza kırıma uğramadığı, yakıt ikmalinden sonra tekrar uçuşa geçeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Metin Çekmez Gülben Ergen
Spor Marcao Ali Koç Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:33:14. #1.15#

title