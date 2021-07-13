Konya'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
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Konya'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Konya'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri B.B'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ üyesi olma suçundan 5 yıldır arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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