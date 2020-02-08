Konya'da yağan kar, ölümlü kazaya neden oldu

08.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:09

KONYA'da, dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, yerini buzlanma ve fırtınaya bıraktı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bağlantı yolları zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Konya-Antalya karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, otomobilin ibresinin 170'te takılı kaldığı belirlendi.

Merkez ve ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Konya–Afyonkarahisar, Konya–Antalya, Konya-Isparta ve Konya-Ankara yolu zaman zaman araç trafiğine kapatıldı. Yollarda geniş güvenlik önlemi alan polis, özellikle büyük araç geçişlerine izin vermedi.

İBRE 170'TE TAKILI KALDI

Konya-Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde, dün saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi. Sezer Çetinkaya (36) yönetimindeki 34 AEY 903 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak önünde giden TIR'a çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan Çetinkaya için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan müdahale sonrası Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin ibresinin ise 170'te takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA