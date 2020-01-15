15.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:37

Yaban keçilerinin yayılımı Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.

Seydişehir ilçesi Giden Gelmez Dağları'nda nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Yiyecek arayan keçi sürüsünün kar üstündeki mesaisi izleyenleri büyüledi.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nün koruma sahasındaki hayvanların sayımı, 24 kişilik ekiple zor iklim koşulları altında gerçekleştirildi.

Sayım, yaş ve cinsiyet bilgilerinin elde etmek amacıyla yapılan sayım, yaban hayatının korunmasında doğru kararlar alabilmek için yapılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu