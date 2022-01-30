Konya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

KONYA (AA) - Konya'da yaban hayvanlarının beslenebilmesi için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, sorumluluk sahasında yer alan Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanlarının beslenmesine yardımcı olabilmek için seferber olan görevliler tarafından doğal alanlara 600 kilo yonca, 500 kilo buğday ve 100 ekmek bıraktığı belirtildi.

Yemleme çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirildi.