Konya'da Wushu Kung Fu branşında kemer sınavı düzenlendi

13.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:36

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung Fu branşında 2020 yılının ilk kemer sınavı 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan programda, Selçuklu Spor Okulları öğrencileri ve Wushu Kung Fu milli sporcularının yaptığı gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından başlayan sınavda, Wushu Kung Fu temsilcilerinden oluşan heyetin kararlarıyla başarılı olan sporculara kemerleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi'nin spor alanında sadece Konya'nın değil Türkiye'nin takip ettiği bir marka haline geldiğini belirterek, "Bugün de salonda cıvıl cıvıl bir topluluk görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu hizmetlerin artarak devam ettiğini görmek hakikaten büyük bir keyif. Ben de çocuklarınızla burada bulunmanızdan dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kuşak sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bugün öğrencilerimiz için çok özel bir gün. Gördüğüm kadarıyla zaten sınava hazırlar ve kuşakları sırasıyla alacaklar. Bir teşekkürü de ailelere sunmak istiyorum. Biz Selçuklu Belediyesi olarak ve Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak çocuklarımızın geleceği

ile ilgili olarak gereken ilgi ve alakayı göstermeye çalışıyoruz ama sizlerin ilgi ve alakanız çok daha önemli. Sizler bu alakayı göstermezseniz ve bize güvenmezseniz bu sonuçları elde ettirmemiz mümkün değil. İnşallah önümüzdeki süreçte spor okullarıyla bağlı kalmayacağız, çocuklarımızı hem milli takıma hem de olimpiyatlara yetiştirebilmek için özel bir merkez de kuracağız. İnşallah önümüzdeki günlerde Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizle Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi başlatmış olacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum ve şimdiden çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum."

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan programa, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hatipoğlu da katıldı.

Kaynak: AA