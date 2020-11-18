Konya'da villada uyuşturucu imalatı yapan 5 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi
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Konya'da villada uyuşturucu imalatı yapan 5 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

18.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:59
Konya'da villada uyuşturucu imalatı yapan 5 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

Konya'da inşaat halindeki villanın odasını uzaktan kumandalı sistemle asansöre dönüştürerek bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanığa, 25'er yıl hapis cezası verildi.

Konya'da inşaat halindeki villanın odasını uzaktan kumandalı sistemle asansöre dönüştürerek bodrum katında uyuşturucu imalatı yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanığa, 25'er yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Küçük, Mustafa Küçük, Bahadır Akı, Rahmi Öcal ve Fahrettin Öcal ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti sanıkları, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Haziran 2019'da, Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bir odasının uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansöre dönüştürüldüğünü, bu asansörün de uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etmişti.

Operasyonda 35 kilogramı "genetiği değiştirilmiş hibrit esrar" olmak üzere 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, imal edilen uyuşturucunun dışarıya koku vermeyen poşetlerle yurt dışına gönderildiği belirlenmişti. Gözaltına alınan Yasin Küçük, Mustafa Küçük, Bahadır Akı, Rahmi Öcal ve Fahrettin Öcal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sanıklar hakkında, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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