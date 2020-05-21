Konya'da video konferansla özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri ilçe zümre başkanları toplantısı... İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, 31 ilçenin özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri ilçe zümre başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, 31 ilçenin özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri ilçe zümre başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, salgın sürecinde uzaktan eğitim konusu üzerine konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyük, özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin bu süreçte çok etkin bir rol oynamaları gerektiğini vurguladı.

Büyük, salgın döneminde öğrencilerle iletişimin hiçbir şekilde koparılmamasının ve onların her açıdan en iyi şekilde takip edilmelerinin önemine dikkati çekti.

Açıklamada, "Zümre başkanı öğretmenler de salgın sürecinde ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında İl Müdürümüze bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt ve Şube Müdürü Nizamettin Doğan da toplantıda hazır bulundu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA