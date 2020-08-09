Konya'da vatandaşlar Kovid-19 denetimlerinden memnun
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Konya'da vatandaşlar Kovid-19 denetimlerinden memnun

Konya'da esnaf ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan denetimleri memnuniyetle karşıladı.

Konya'da vatandaşlar Kovid-19 denetimlerinden memnun
09.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:20

Konya'da esnaf ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan denetimleri memnuniyetle karşıladı.

Kentin en işlek mekanlarından Zafer Alanı'nda vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek alışveriş yaptıkları görüldü.

Dışarıda aileleriyle vakit geçiren kent sakinleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

"Sağlık Bakanının dedikleri yapılsa hastalık kalmayacak"

Siperlik takan vatandaşlardan Hasan Kurt (80), çevresindekilere de örnek olmak istediğini belirtti.

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden itibaren maske taktığını dile getiren Kurt, "Herkes dikkat etse hastalık bu kadar yayılmaz. Sağlık Bakanına teşekkür ederim. Eğer onun dedikleri yapılsa hastalık kalmayacak. Maskesiz birini gördüğüm zaman uyarıyorum. Düşmanını bilirsin ama hastalığın nereden geldiğini bilemezsin. Denetimler çok güzel gidiyor. Tedbirimizi alsak, bu hastalık kalmaz." diye konuştu.

Zafer'de lokanta işleten Mesut Yılmaz ise Kovid-19 denetimleri kapsamında görevlilerin geldiğini ve iş yerinde incelemede bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, kapıda müşterileri ateşini ölçüp içeri kabul ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Denetimleri çok yerinde buluyorum. Herkes tedbirini almalı. Bir an önce bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Biz tedbirlerimizi aldık. 14 kural ilanlarımız, dezenfektanlarımız var. Müşterileri maskesiz içeri almıyoruz, girişte ateşlerini ölçüyoruz. Çalışanlarımız hep maskeli."

Kaynak: AA

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