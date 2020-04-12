Konya'da vatandaşın yardımına yerel medya mensupları koştu Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşın yardımına yerel medya mensupları koştu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşın yardımına yerel medya mensupları koştu.

Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Seydişehir ilçesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

İlçe merkezindeki sokağa çıkma yasağını görüntülemek için çıkan yerel medya mensupları, yasağa rağmen sokakta yürüyen aileyi gördü. Ailenin çocuklarının hastalandığını ve taksi ile hastaneye gideceklerini söylemesi üzerine, medya mensupları, sağlık ekiplerini arayıp, aileyi hastaneye yönlendirdi.

Olay yerine gelen ambulans, hastayı alarak hastaneye götürdü. Hasta yakınlarının da zabıta ekipleri tarafından hastaneye gitmesi sağlandı.

Seydişehir'de yerel radyo işleten Ömer Yaylalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seydişehir'de sokağa çıkma yasağı izlenimleri için çekim yapmaya çıktıklarını belirterek, "Aileyi görünce yardıma ihtiyaçları olduğunu düşündük ve gerçekten de yardıma ihtiyaçlı bir aileymiş. Vatandaşlık görevini yaptık." dedi.

Kaynak: AA