Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor
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Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor

KONYA'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın caddelerde insan yoğunluğu olduğu, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske ve mesafe unutuluyor
16.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:06
KONYA'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın caddelerde insan yoğunluğu olduğu, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, kentte vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu anda pozitif vakalarla birlikte süreçte yaklaşık bir ay geriye gittik. Mutlaka tedbir şart" dedi. 

Konya'da koronavirüs vaka sayısının iki haneli rakamlara düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü, sadece Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır binası ile Beyhekim Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesi, diğer hastanelerin de rutin işlerini yürütmesi kararını aldı. Ancak kentte, son günlerde vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta yaptığı basın toplantısında Konya'da hasta sayısının artışına dikkat çekti. Yaşanan bu gelişme üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, tedbir amaçlı kentteki tüm hastanelerin daha önceki süreçte olduğu gibi pandemi hastanesi görevi yapabileceği yönünde karar aldı.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, süreçle ilgili şunları söyledi: "Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına ciddi anlamda hassasiyet olmuş olsaydı, yeniden bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyordum. Ama maalesef bizlerin tüylerini diken diken edecek enteresan görüntülerle karşılaşıyoruz. Gençlerimiz o kadar vurdumduymaz ki ve hatta insanlarla alay edercesine röportajlarında cümleler kuruyorlar. En baştan beri söylenen bir şey var;' Evde kalmak, yoğun bakımın tavanına bakmaktan daha iyidir' gibi cümleleri iyi gündeme taşımamız gerekiyor. Halen çok ciddi hızla bulaşan, hatta ve hatta son dönemde bulaşıcılığı biraz artmış gibi de görünen bir dönemi yaşıyoruz. Titizlikle, tedbirlere uyarak gitmemiz gereken bir dönemi bana göre biraz ıskaladık gibi geliyor. Özellikle bu asker uğurlama törenlerimiz, bazı düğünlerde halay çekmemiz, yan yana, dip dibe olmamız veya izinlerin verildiği dönemlerde parklarda özellikle gençlerin sere serpe olması bunda etkili oldu." 'TÜRKİYE İLE PARALEL BİR ARTIŞ VAR'Konya'da Türkiye ile birlikte paralel bir artışın olduğunu da vurgulayan Karaca, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu an da pozitif vakalarla yaklaşık bir ay geriye gittik. Bir ay önceki rakamlara tekrar döndük. Tek sevindirici yan, vefat sayısındaki düşüş gibi görünüyor ama; bu kesinlikle aldatıcı veya buna sevinmemek lazım. Çünkü hasta sayısındaki artış, Allah korusun yarın tedavideki etkinliğimize rağmen ister istemez vefat sayımızdaki artışı da artıracak. Konya'da bir artış var. Tüm Türkiye'deki artışla birlikte paralel bir artış. Şimdi geldiğimiz noktada aile bulaşları var. Tüm Türkiye'de de durum bu. Bir kişi dışarıdan kapıp getiriyor, tüm ailesini enfekte ediyor. Karı-koca arasında, dede-torun arasında ya da kardeşler arasında virüs bulaşmaz diye bir şey yok. Mutlak tedbir şart" diye konuştu.'VATANDAŞLAR TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ'Konya sokaklarında ise artan vaka sayısına rağmen insan yoğunluğu yaşanıyor. Birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. İşi olduğu için kent merkezine geldiğini belirten Ziya Aydın, "Bilim Kurulu heyetinin belirlediği kurallara uymadığımızdan dolayı bu sayılar yükseliyor. Kendimizi daha önceki serbestlik dönemine adapte etmeye çalıştık, ondan kaynaklandı. Ben çok kalabalık yerlere girmemeye çalışıyordum. Mümkün oldukça çarşıya çıkmıyorum. Maskemi de takıyorum, takmak da zorundayım. Hem kendim, hem de başkaları için" dedi. Astım hastası olduğu için maske takmadığını belirten Merve Kocatürk, "Ben astım hastasıyım. O nedenle maske takamıyorum. Rahatsızlığım olduğu için takamıyorum. Ben ve benim gibiler tedbir almıyoruz. Sosyal mesafeye kimse uymuyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Erten ise asker uğurlamaları ve cenaze taziyelerinin vaka sayılarını artırdığını ileri sürdü.


- Konya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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