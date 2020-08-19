Konya'da vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor Konya'da vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen sokakta dolaşan çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Konya'da vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen sokakta dolaşan çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri de tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalarda, vaka sayısında artış görülen iller arasında yer aldığını belirttiği Konya'da, son dönemde de artış devam etti. Buna rağmen sokakta dolaşan çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Maskelerin genellikle çene altlarında takılı olması dikkat çekti. Kentte uygulamalarını artıran polis ekipleri de maske takmayan ve sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyardı.

Kaynak: DHA