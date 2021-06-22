Konya'da üzerine toprak yığını düşen iş makinesinin operatörü yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kömür ocağında üzerine toprak yığını düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kömür ocağında üzerine toprak yığını düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayavşar Mahallesi'ndeki kömür ocağında toprak düzeltme çalışması yapan Burak G'nin (20) kullandığı iş makinesinin üzerine, yukarıdan kopan toprak yığını düştü.
Burak G'nin araç kabininde sıkışması üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan operatör, ekipler ve mesai arkadaşları tarafından kabinden çıkarıldı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Burak G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar