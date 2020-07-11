Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Konya'da araçlarında 41 kilo 456 gram esrar bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da araçlarında 41 kilo 456 gram esrar bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde, Adana-Aksaray kara yolunda B.G. idaresindeki 31 NCB 75 plakalı otomobili durdurdu.

Ekiplerin, sürücü ile yanındaki M.Ç'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta yaptığı aramada, döşeme altı ve motor havalandırma boşluklarına gizlenmiş paket halinde 41 kilo 456 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA