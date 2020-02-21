Konya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

21.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:00

Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolunda jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, kubar esrar, bin 750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G., H.S. ve C.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve H.S. tutuklanırken, C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA