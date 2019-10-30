Konya'da uyuşturucuyla mücadele konuşuldu

30.10.2019 16:32

Konya Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu, "Uyuşturucu ile Mücadele 2020-2023 İl Eylem Planı" hazırlık çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanlığının, "Uyuşturucu ile Mücadele 2018-2023 Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" doğrultusunda başlatılan, çalışmalar kapsamında, Konya İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Konya'daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, adli ve emniyet birimleri, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililerin katıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünden koordinatör Dr. Ferahnur Çavdarcı Yaman sunum yaptı.

Dört ana başlıktan oluşan sunumda Yaman, uyuşturucu arzının ve uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, danışmanlık, arındırma, tedavi ve rehabilitasyon ve sosyal uyum hizmetleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda alınan karar gereği, uyuşturucuyla topyekün mücadelede bağımlılıkla mücadele il kurulu üyesi kurumlar, kendi görev alanı ile ilgili konularda il eylem planı hazırlık çalışması yaparak 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne sunacak.

İl Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde 46 kurumun koordinasyonu ile hazırlanacak, "Uyuşturucu ile Mücadele 2020-2023 Konya İl Eylem Planı", Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu'nda görüşüldükten sonra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın onayına sunulacak.

Plan, Toprak tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA