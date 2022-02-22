Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu terminalinde uygulama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, Antalya'dan gelen yolcu otobüsündeki G.K'nin üzerinde 90 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde yapılan uygulamada da uyuşturucu ticari yaptığı tespit edilen E.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.