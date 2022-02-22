Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu terminalinde uygulama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, Antalya'dan gelen yolcu otobüsündeki G.K'nin üzerinde 90 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde yapılan uygulamada da uyuşturucu ticari yaptığı tespit edilen E.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title