Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Zanlıların hastaneye getirilmesi Zanlıların adliyeye götürülmesi Seydişehir Adalet Sarayı binası Konya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KONYA (AA) - Zanlıların hastaneye getirilmesi

Zanlıların adliyeye götürülmesi

Seydişehir Adalet Sarayı binası Konya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince dün bir minibüste 12 kilo 456 gram esrarla yakalanan 5 şüpheliden K.A, emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.K. (26) ve E.D. (39) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.K. (21) ve I.K. (53) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Olay

Ekipler, bir minibüsle Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşmış, Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda dün durdurulan aracın bagajındaki özel bölmelerde 12 kilo 456 gram esrar bulunmuş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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