Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Konya-Antalya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Polis, araçta bulunan A.Y. ( 33) ve M.S.Ü'nün (26) üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda, 1,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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