Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Konya-Antalya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Polis, araçta bulunan A.Y. ( 33) ve M.S.Ü'nün (26) üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda, 1,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun