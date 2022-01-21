Konya'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, B.V, F.N.G. ve M.C'nin ilçede uyuşturucu sattığını belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Narkotik, Ereğli, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title