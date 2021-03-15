Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe
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Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe

15.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:53
Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Konya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı.

Konya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından koordineli olarak 12-15 Mart tarihleri arasında "sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden" şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda bir otomobilin bagaj kısmında sarılarak benzin kokusu verilmiş vaziyette gizlenmiş esrar maddesi hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Polisin çalışmalarında toplam 16 olayda 30 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 11 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan olmak üzere 41 kişiye işlem yapıldı. Şahıslardan 241 adet uyuşturucu hap, 837 gram esrar, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi de yakalandı. - KONYA

Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe
Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe
Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe
Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe
Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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