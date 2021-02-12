Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından Afganistan uyruklu M.M.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Adreste yapılan aramada 0,87 gram esrar, 63 hap, 51, 56 gram eroin, 171,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay