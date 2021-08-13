Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı baskında 4 kilo 714 gram esrar, 131 gram eroin, 44 kök Hint keneviri, 68 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile tabanca ve 5 tüfek ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 123 bin 430 liraya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler