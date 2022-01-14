Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki operasyonlarda 169 gram eroin, 14 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile ve 4 uyuşturucu hap maddesi geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G,H.K. ile V.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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