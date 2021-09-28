Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, daha önce uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan 6 yıl cezaevinde kalan S.U'nun ikametinde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.

Ekiplerin, yürüttüğü çalışmaların ardından ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramada bahçede bulunan kavanozlarda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, S.U. ve H.M.U. gözaltına alındı. Zanlılardan H.M.U. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.U. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.U, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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