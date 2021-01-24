Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları şüpheli Hasab Gönül'ün kullandığı 42 ADK 524 plakalı aracı, Konya-Antalya kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 57 gram eroin ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan Gönül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun