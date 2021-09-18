Konya'da uyuşturucu operasyonunda Suriyeli 2 zanlı gözaltına alındı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı otomobil, kısa bir kovalamacanın ardından durduruldu.
Polis ekipleri, araçta narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda, preslenerek 18 pakete ayrılmış 3,5 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Otomobildeki Suriye uyruklu Esmail A. ile Halit Velid Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri