Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da sentetik uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'da Sentetik Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Akşehir ilçesinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.G. ile H.K'nin üzerinde 17 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.G, hakimlikçe tutuklandı.
AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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