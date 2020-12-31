Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

31.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:12
Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheli B.K'nin kullandığı 68 BJ 027 plakalı aracı, Antalya Çevre Yolu'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 60 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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