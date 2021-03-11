Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

11.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:10
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir grubu takibe aldı.

Yapılan çalışma sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 gram eroin ile 134 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden, hakkında nitelikli yağma suçundan 14 yıl 63 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen İsmail Ş. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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