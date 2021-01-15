Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi

15.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:32

Konya'da 85 bin 247 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 85 bin 247 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sürülmek için hazırlanmış yüklü miktarda uyuşturucu hap satılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde takibe aldığı 3 otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda captagon ve sentetik eczadan oluşan 85 bin 247 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Demet Şener İrem Derici Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Twitter Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:32:53. #1.15#
title