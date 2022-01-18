Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklunun üst araması ve uyuşturucu nakledildiği tespit edilen 2 araçta, 10 kilogram eroin, 355 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Konya, Güncel, Haber

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