Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı.

04.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:39
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da bulunduğu 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin ile 2 bin 991 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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