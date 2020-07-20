Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
20.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:46
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik takibin ardından bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 4 kilo 194 gram eroin, kavanozda ve poşetlere sarılı 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA