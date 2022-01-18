Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KONYA'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen, 10 kilo eroinin ele geçirildiği polis operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

KONYA'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen, 10 kilo eroinin ele geçirildiği polis operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticari yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen sokak satıcılarına yönelik farklı zamanlarda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 10 kilo eroin, 355 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.


Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vuruldu

Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vuruldu

 '4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Eroin, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title