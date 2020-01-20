Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Haber

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

20.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:10
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1909 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler