Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, uzun süre takip ettiği bir şüphelinin üst aramasında 25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelinin merkez Selçuklu ve Meram ilçesindeki evinde yapılan aramalarda da 1 kilogram eroin, 995 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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