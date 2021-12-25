KONYA'DA, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınında 1 kilo eroin, 10 parça halinde 1 kilo 20 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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-Sanıkların adliyeye götürülmüsi

Haber -Kamera: Duygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA))