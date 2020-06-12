Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
12.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:35
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kilo 169 gram esrar, 3 kilo 568 gram ve 625 kök Hint keneviri ile 12,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA