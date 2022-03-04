Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, tutuklandı.
KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen 4 şüpheliyi takip etmeye başladı.
Şüpheliler, Meram'daki araziye gömdükleri çantadaki uyuşturucuyu çıkarırken gözaltına alındı.
Çantada, 6 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.
Emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Savaş Güler - Güncel