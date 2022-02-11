Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Konya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

KONYA (İHA) - Konya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere ait 4 ev ve bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramalarda 325 gram metamfetamin maddesi, 19,3 gram Afyon sakızı, 4 parça halinde toplam 460 gram esrar maddesi, 585 adet uyuşturucu hap, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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