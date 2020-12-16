Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

16.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:09
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları ile ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardında ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 602 gram esrar, 45 gram eroin ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

İlgili Haberler

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Neymar Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:12:31. #1.15#
title