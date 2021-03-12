Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

12.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:55
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin ortak çalışması sonucunda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen M.C.S., M.K. ve E.Y. ile bu şahıslardan uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen S.A., B.V., H.G., B.B., M.G. ve İ.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramasında, M.K.'nin evinde 5 gram eroin ile 134 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi satın alan S.A., B.V., H.G., B.B., M.G. ve İ.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıslardan, ifadesi sırasında hakkında nitelikli yağma suçundan 14 yıl 63 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen İ.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheliler M.C.S., M.K. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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