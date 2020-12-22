Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

22.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:58
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'da 12 bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 12 bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap satılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.K'nin içerisinde bulunduğu otomobili, Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak'ta durdurdu.

Okul çantasına uyuşturucu hap saklamışlar

Araç içerisinde yapılan aramada, okul çantası içerisinde 12 bin 350 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 415 lira ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.K'nin yanı sıra araçta bulunan G.K. ve G.S'yi de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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