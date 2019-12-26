Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

26.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:10

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında 42 H 2076 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramda 79 uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi. Otomobildeki İsmail T. (22), Yavuzhan T. (19) ve Esra E. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA