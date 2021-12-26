Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda 28,48 gram metamfetamin, 4,52 gram esrar, 45 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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