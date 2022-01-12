Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde Akşehir'de birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

52 Polisin katıldığı operasyonda Y.G, B.V, Y.K, M.D, M.S.T, M.Ç, E.U, M.Ö, R.A, E.D, S.Ö, F.A, H.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

S.Ö, H.Y, F.A. ile F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö. ve H.Y. tutuklandı, F.A. ile F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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