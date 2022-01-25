Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi destekli gerçekleşen narkotik operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi destekli gerçekleşen narkotik operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bugün sabah saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteğiyle sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 330 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 535 adet sentetik ecza ve 105 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği, suç ve suçlularla mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KONYA

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title