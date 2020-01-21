Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

21.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:22
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 51 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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