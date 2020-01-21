Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.
Konya'da uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 51 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.