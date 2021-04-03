Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K. (32), S.U. (33) ve R.D'nin (30) adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 8 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, LSD kimyasal madde, 24 gram kubar esrar, 2 gram yaprak esrar ve 10 Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.D. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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