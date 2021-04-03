Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K. (32), S.U. (33) ve R.D'nin (30) adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 8 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, LSD kimyasal madde, 24 gram kubar esrar, 2 gram yaprak esrar ve 10 Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.D. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal